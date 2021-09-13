Более 42 миллионов рублей получили победители грантового конкурса на фестивале «Таврида.АРТ»

Итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов подвели на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Победителями стали 67 участников из 34 регионов России, на реализацию их проектов выделено 42 360 000 рублей.

Всего на публичную защиту Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», вышел 291 проект молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет из 34 регионов России. Самой результативной стала Республика Башкортостан: восемь представителей этого региона получили финансовую поддержку на реализацию своих идей, — отмечают в пресс-службе арт-кластера «Таврида.Арт».

Грантовый конкурс прошел в восьми номинациях: добровольчество; инициативы творческой молодежи; студенческие инициативы; патриотическое воспитание; молодежные медиа; укрепление семейных ценностей; развитие социальных лифтов; спорт, ЗОЖ, туризм. Большинство победителей было определено в номинации «Инициативы творческой молодежи» – 22 человека.

В качестве идей молодые люди презентовали: проекты по популяризации донорства, школу волонтеров, медиацентры, онлайн-школы, арт-мастерские, фестивали. Проекты молодых деятелей культуры и искусств оценивали 12 экспертов грантового конкурса Росмолодежи.

Самый крупный грант – 1 400 000 рублей – получил Эмир Фаткулилин из Республики Башкортостан, на конкурсе он представил проект «Межрегиональный спортивно-образовательный фестиваль «Снежный мяч» в номинации «Спорт, ЗОЖ, туризм».

Наш фестиваль, в котором примут участие студенты из восьми регионов России, пройдет на территории Башкирского аграрного университета. Здесь состоятся соревнования по волейболу на снегу среди участников фестиваля и образовательная программа от ведущих спикеров Ассоциации студенческих спортивных клубов России, среди которых – олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Мы надеемся, что после фестиваля участники проявят инициативы в создании студенческих спортивных клубов в своих вузах и организации спортивно-массовых мероприятий, – говорит Эмир.

Всероссийский конкурс молодежных проектов проводится на площадке «Тавриды» с 2015 года. За это время его победителями стали 1000 человек, на реализацию их проектов было выделено более 400 миллионов рублей.

Ранее в 2021 году на восьми образовательных заездах арт-кластера было определено 72 победителя. Общая сумма грантовой поддержки составила 43 655 000 рублей.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»