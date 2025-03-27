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Более 5 тысяч человек посетили в МДЦ «Артек» мобильный исторический парк "Россия – Моя история"
фото предоставлено организаторами события

Более 5 тысяч человек посетили в МДЦ «Артек» мобильный исторический парк «Россия – Моя история»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:39 27.03.2025

В «Артеке» завершил работу мультимедийный автопоезд «Россия — Моя история», который стал настоящим подарком к 100-летнему юбилею Международного детского центра. Экспозицию мобильного исторического парка «Россия – Моя история» посетили более 5 000 человек.

Для нас было важно посетить «Артек» и поработать в этом легендарном месте, чтобы дети со всей страны имели возможность прикоснуться к 1000-летней истории России и познакомиться с актуальными профессиями в интерактивном формате, – отметил руководитель мобильных исторических парков «Россия – Моя история» Максим Виноградов.

Гости экспозиции вспоминали 1000-летнюю историю России вместе с «цифровыми двойниками» исторических личностей, среди них были императрица Анна Византийская, путешественник Афанасий Никитин, царь Алексей Михайлович, царица Софья Алексеевна, императрица Екатерина Великая, дипломат Александр Горчаков, конструктов Сергей Королёв.

В мобильном профориентационном центре «Россия — мои горизонты» артековцы познакомились с важнейшими профессиями, такими как сварщик, реаниматолог и инженер, и даже попробовали себя в роли этих специалистов.

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Пока первый мобильный исторический парк «Россия – Моя история» принимал гостей в Крыму, второй автопоезд с 3 марта работает в Стаханове (Луганская Народная Республика), чтобы жители новых регионов также могли прикоснуться к общему культурному наследию.

Мобильные просветительские экспозиции «Россия – Моя история» продолжают путешествие по стране, доказывая: история оживает, когда её рассказывают через призму современных форматов. А «Артек», как и сто лет назад, остаётся местом, где учатся, мечтают и открывают Россию заново.

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