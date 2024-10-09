Более 500 севастопольцев — участники патриотического форума общества «Знание»

Севастополь дал старт серии патриотических форумов Знание.Герои, которые пройдут до конца ноября в каждом федеральном округе. Площадкой проведения мероприятия выступил Севастопольский государственный университет, где порядка 20 спикеров провели с молодежью города содержательные встречи, посвященные вопросам героизма, военных и гражданских подвигов, и их значению для будущих поколений.

Приветствуя участников и гостей форума, заместитель губернатора Игорь Михеев отметил, что проект Знание.Герои востребован по всей стране, а для Севастополя он особенно значимый и важный.

Можно много проводить различных мероприятий, но только тогда, когда наши дети, молодежь и студенты встречаются лицом к лицу с участниками спецоперации, из первых уст узнают о событиях новейшей истории и о том, почему они встали на защиту Родины, задают вопросы и напрямую получают ответы – это дорого стоит, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеев.

Посетителей форума ожидала насыщенная программа.

В рамках панельной дискуссии «Один народ – одна Победа: роль каждого в спецоперации» участники обсуждали значимость сплоченности общества в условиях современных вызовов. Эксперты, в том числе советник главы Донецкой Народной Республики, военно-политический эксперт Ян Гагин, участник СВО, ветеран боевых действий, волонтер гуманитарных миссий Константин Самошин подчеркнули, что каждый гражданин, независимо от своей профессии, может внести значительный вклад в поддержку военных. Это может быть волонтерская деятельность, участие в культурных и образовательных инициативах, а также информирование общества о достижениях наших защитников.

Важна не только материальная помощь, но и моральная поддержка, которая может вдохновить и мотивировать военных, – отмечает Константин Самошин.

У молодых людей была возможность пообщаться и с военными корреспондентами Сергеем Георгиевым и Дмитрием Макеевым. Спикеры поделились своими уникальными историями и опытом работы на передовой. О поддержке участников спецоперации через искусство шла речь на встрече с заслуженной артисткой Донецкой Народной Республики, активисткой Народного Фронта, обладательница Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» Натальей Качурой.

Воспевать свой родной край я начала еще будучи студенткой. В 2014 году, как и у всех жителей Донбасса, внутри все перевернулось, жизнь круто изменилась. С теми первыми боевыми действиями 26 мая 2014 года, когда полетели первые боевые самолеты на Донецк, наша семья точно решила, что должна быть полезна своему краю. С тех пор было написано много духоподъемных песен на военную тематику. В какой-то момент я поняла, что мои песни, которые я исполняю, стали откликаться у наших военных, защитников Родины, – говорит Наталья Качура.

Отдельный лекторий в рамках форума был посвящен роли семьи для бойца СВО, где в качестве спикеров участие приняли руководитель регионального штаба Комитета семей и воинов Отечества Севастополя, жена погибшего Героя СВО Виктория Тупчаненко, севастопольская поэтесса, жена военнослужащего Мария Батюхно, мама погибшего Героя СВО Ксения Котова, жена военнослужащего, заместитель руководителя регионального штаба Комитета семей и воинов Отечества Виктория Макаренко. Всего в рамках форума работало более 10 тематических площадок. В том числе для гостей были организованы мастер-классы по плетению маскировочных сетей, сборке-разборке оружия, военные медики с богатым опытом спасения раненых в бою делились своими знаниями и навыками, необходимыми для оказания первой помощи.

Форум Знание.Герои в Севастополе прошел при поддержке регионального правительства, СевГУ, Движения Первых Севастополя, Севастопольского полка Росгвардии, Черноморского флота, филиала фонда «Защитники Отечества», Комитета семей Воинов Отечества, ПромСвязьБанка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя