Более 5000 девятиклассников Севастополя проходят итоговое собеседование

12 февраля девятиклассники по всей России проходят итоговое собеседование по русскому языку. Успешное прохождение – одно из необходимых условий допуска выпускников девятых классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Проводится итоговое собеседование в основной срок традиционно во вторую среду февраля. В Севастополе в этому году в качестве участников итогового собеседования зарегистрированы 5310 девятиклассников.

Итоговое собеседование по русскому языку проходит в устной форме и включает в себя четыре задания, которые направлены на проверку навыков устной речи школьников, среди них: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, тематическое монологическое высказывание и участие в диалоге с экзаменатором-собеседником.

Подготовка к экзамену начинается еще с начальной школы, там ребенок учится читать свободно и осмысленно, пересказывать текст, излагать свои мысли. В экзамен устного собеседования входит четыре вида речевой деятельности. Чтение вслух показывает не скорость чтения, не количество слов на время, а качество чтения: дикцию, логические паузы, ударения. Во время пересказа прочитанного текста необходимо логично ввести цитату. Третий вид – это задание монолога, практически спонтанная речь, школьник выбирает вариант монолога – это или описание по фотографии или повествование, рассуждение по заданной теме. Далее – диалог, общение с экзаменатором, ответы на вопросы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя учителя русского языка и литературы школы № 54 им. Ю.А. Гагарина Веру Михайлову.

Оценивается итоговое собеседование по системе «зачет»/ «незачет».

Устное итоговое собеседование по русскому языку – это волнительно, но если готовиться, то не так страшно. Мы готовились с нашим учителем по русскому языку, прорабатывали задания, учитель рассказывала критерии оценивания, как что правильно сделать. На итоговом собеседовании важно не молчать, находить слова для изложения своих мыслей и, конечно, стараться меньше волноваться, – рассказала ученица 9 класса школы № 54 Кристина.

Проходят собеседование школьники в своих образовательных организациях.

В севастопольской школе № 54 педагогам на этапе регистрации девятиклассников помогают выпускники 11 классов. Они уже прошли этот путь и могут подбодрить младших товарищей.

Тогда, в 9 классе, мне было очень волнительно, потому что это достаточно ответственный этап, который ведет к экзамену. Если его провалить, то это не допуск к экзамену. Справляться с волнением мне помогало мое окружение, близкие мне люди, которые меня поддерживали, вселяли в меня уверенность, и мне это помогало. Вижу, что девятиклассники ведут себя по-разному, кто-то из них волнуется, кто-то уверен в себе и своих знаниях, – отмечает ученица 11 класса школы № 54 Светлана.

Для тех, кто не смог прийти на это экзаменационное испытание по уважительной причине в основной срок, или кто получил незачет, есть возможность пройти собеседование в резервные сроки – 12 марта или 21 апреля.

Напомним, основной экзаменационный период для девятиклассников начнется 21 мая 2025 года, для одиннадцатиклассников – 23 мая.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя