Более 520 крымских гостевых домов уже включены в федеральный реестр

На полуострове продолжается активная работа по включению гостевых домов в реестр Росаккредитации.

На вечер 1 декабря 523 гостевых дома уже вошли в реестр из Республики Крым, из 1971 по всей Российской Федерации, то есть 25% гостевых домов, которые включились в реестр на сегодняшний день, представляют именно Республику Крым, — отметил министр.

По его словам, значительный вклад внесли сами владельцы объектов, выразившие желание работать в рамках правового поля. Кроме того, важную роль сыграла ранее проведенная классификация средств размещения и включение их в реестр, а также информационная кампания Министерства курортов и туризма Республики Крым и работа с муниципалитетами, где проведено уже более семинаров-совещаний с собственниками гостевых домов.

Легализация гостевых домов предоставит качественные и безопасные услуги — это первоочередная важнейшая задача, которую позволит нам реализовать этот эксперимент, — подчеркнул он.

Кроме того, это откроет возможности для получения доходов от налогов, которые пойдут на развитие туристической инфраструктуры региона.

Создание равных условий для всего турбизнеса и индустрии гостеприимства в части предоставления услуг — такие задачи в комплексе будут решаться при прохождения эксперимента, — добавил министр.

С 1 января 2026 года в Республике Крым владельцы гостевых домов, которые не легализуют свою деятельность, не смогут осуществлять свою деятельность.

Собственники нелегальных средств размещения будут лишены возможности размещать рекламу и информацию о своем бизнесе на платформах онлайн-бронирования и агрегаторах.

Собственники гостевых домов, которые все-таки решили не легализовывать свою деятельность, находятся вне рамок правого поля. С 1 января 2026 такие гостевые дома не имеют права размещать информацию о себе и рекламу, — сказал он.

Легализация же открывает перед владельцами новые перспективы: они смогут официально продвигать свои услуги на официальном Туристическом портале Крыма, участвовать в программах продвижения региона и получать государственную поддержку.

Прошедшие самооценку гостевые дома могут разместить о себе информацию на Туристическом портале Республики Крым в рубрике «гостевые дома», для этого необходимо заполнить форму.

Как пройти процедуру самооценки и куда обращаться за помощью

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК