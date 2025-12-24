Более 5600 объектов недвижимого имущества национализировали в Крыму

За последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе – имущество предприятий, земельные участки, дома и прочее, – сообщил Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, большинство крупных объектов, которые принадлежали лицам, воюющим против России, уже стали собственностью республики.

Многие – проданы новым, российским, инвесторам, – добавил глава парламента Крыма.

По словам Константинова, основная цель такой работы в Крыму – установить справедливость и не дать зарабатывать в республике тем, кто поддерживает нацистскую власть на Украине. Положительный экономический эффект от этих действий» для Крыма уже наблюдается, резюмировал он.

Ранее в декабре Константинов заявлял, что в Крыму продолжат выявлять и национализировать имущество граждан, состоящих в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось о национализации имущества еще 84 лиц, физических и юридических.

источник: РИА Новости Крым