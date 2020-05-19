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Более 60 тысяч севастопольских детей уже получили единоразовую выплату

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:01 19.05.2020

На сегодняшний день в Департамент образования и науки Правительства Севастополя поступило более 130 тысяч заявлений от родителей на получение единоразовой выплаты.

Если не учитывать случаи повторной подачи, всего на сегодняшний день получено 71 тысяча  заявлений. Был даже «рекорд» один человек подал заявления 84 раза. На сегодняшний день выплаты получили  уже 61,5 тысяч детей. За понедельник  обработано еще 5 тысяч заявлений. Большая часть родителей уже получат эту выплату. Осталась точечная работа, мы перепроверяем каждое заявление. Некоторые заявления продолжаем отклонять, так как в них допущены ошибки. Совместно с колл-центром «Мы вместе» обзваниваем этих людей и еще раз даем разъяснения, что и как необходимо делать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента образования и науки Елену Богомолову.

Выплата в размере 3 тыся рублей для всех проживающих в Севастополе детей от 0 до 18 лет осуществляется по инициативе врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Она предназначается всем проживающим в Севастополе детям. Кроме того, в Севастополе Пенсионный фонд начал сбор документов для выплат детям от 3 до 16 лет по 10 тыс. рублей, которые проводятся по инициативе Президента России Владимира Путина.

Более 60 тысяч севастопольских детей уже получили единоразовую выплату

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