Более 60 тысяч крымчан — пользователи приложения «Госуслуги.Дом»

В «Госуслуги Дом» собственник может увидеть подробную расшифровку начислений по всем услугам, которые оплачивает, подать заявку в управляющую организацию, а также ознакомиться с историей платежей.

В мае вышла новая версия приложения: появилась «корзина платежей», которая позволяет оплатить все счета одним действием; появился новый статус «переплата», где пользователи, вносившие авансовые платежи, могут видеть счета, которые не требуют оплаты.

Рост качества данных расширяет возможности по оплате ЖКУ, так как приложение не позволяет заплатить по некорректным реквизитам. Приложение регулярно развивается – в начале года добавлена возможность управлять не только квартирами в МКД, но и частными жилыми домами.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, чтобы управлять недвижимостью.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК