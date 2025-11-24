Более 600 семей Севастополя получили региональный материнский капитал

В Севастополе реализуется комплексная программа поддержки семей с детьми, включающая в себя, в том числе, региональный материнский капитал. Эта выплата является частью национального проекта «Семья», направленного на улучшение качества жизни и поддержку родителей.

В Севастополе региональный материнский капитал предоставляется на второго ребенка, рожденного с 2019 года. Также право на получение капитала имеют женщины, родившие третьего ребенка начиная с 1 января 2019 года, если они не смогли воспользоваться выплатой на второго ребенка из-за его смерти. Кроме того, женщины, которые стали матерями первого ребенка с 1 января 2019 года, также вправе претендовать на выплату, если в семье уже есть усыновленный ребенок.

Как сообщила заместитель директора департамента труда и соцзащиты населения – начальник управления методологии предоставления социальной поддержки Евгения Пытько, право на региональный материнский капитал имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 2,5-кратный размер прожиточного минимума, установленного в городе на душу населения.

Срок обращения не ограничен, можно обратиться до совершеннолетия ребенка. Чтобы подать заявление, ребенку должен исполниться минимум год, а срок проживания в Севастополе должен составлять не менее года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгению Пытько.

В этом году размер единовременной выплаты составляет 141 059 рублей. Отметим, что семья может потратить денежные средства на любые нужды и цели по своему усмотрению.

Обратиться за госуслугой можно через портал Госуслуг, в МФЦ или в управление адресной соцподдержки населения.

Начиная с 2020 года региональный маткапитал получили 6324 семьи, из них в 2025 году – 905.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя