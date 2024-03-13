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Более 600 жителей Севастополя приобрели ТСР с помощью электронных сертификатов
фото: pikist.com

Более 600 жителей Севастополя приобрели ТСР с помощью электронных сертификатов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:02 13.03.2024

В  2023 году севастопольское Отделение СФР оформило 2 388 электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) на общую сумму свыше 83 миллионов рублей. 638 граждан с инвалидностью самостоятельно приобрели более 60 тысяч изделий: слуховые аппараты, кресло-коляски, трости, костыли, ходунки, средства ежедневного ухода и ортопедическую обувь.

Электронный сертификат – самый удобный способ получения федеральными льготниками и гражданами, пострадавшими на производстве, технических средств реабилитации. Сертификат привязывается к банковской карте платежной системы МИР, после чего владелец сам выбирает и покупает то изделие, которое рекомендовано ему в индивидуальной программе реабилитации.

Практика севастопольского Отделения СФР показывает, что получение ТСР по сертификату набирает популярность. Если на первом этапе сертификат позволял купить только серийные средства реабилитации, то c июня 2023 года перечень ТСР был дополнен высокотехнологичными протезами, — цитирует пресс-служба управляющую региональным Отделением Социального фонда Елену Гайворонскую.

Информация о торговых точках, которые принимают к оплате электронный сертификат, а также перечень технических средств реабилитации размещены в электронном каталоге Социального фонда России (ktsr.sfr.gov.ru). Сейчас там представлено свыше 6,7 тысячи изделий реабилитации, а также 609 организаций-поставщиков и производителей ТСР.

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Для получения электронного сертификата необходимо подать заявление с указанием реквизитов карты «Мир» в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю или в электронном виде на портале Госуслуг.

Сертификат формируется в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления. Представлять отчетные документы после покупки  технического средства реабилитации не требуется.  Необходимые сведения поступят в региональное Отделение Социального фонда  автоматически.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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