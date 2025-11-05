Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Более 62 тысяч учеников Севастополя используют электронный дневник

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:53 05.11.2025

Региональная информационная система «Цифровая образовательная среда Севастополя» — это система учета успеваемости для школ и колледжей, которой ежедневно пользуются администрации образовательных учреждений.

Вход в РИС ЦОСС осуществляется исключительно с помощью портала «Госуслуги». О популярности сервисов, предоставляемых системой, свидетельствует количество обращений: около 12 млн к электронному дневнику и более 1 млн — к электронному журналу. К системе подключены 77 образовательных организаций Севастополя, включая колледжи и частные школы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела департамента цифрового развития Ангелину Буровцову.

Система создана для того, чтобы:

  • ускорить обработку заявлений в первый класс и колледжи через портал «Госуслуги»;
  • снизить нагрузку на школы за счет автоматизации учета учащихся и отчетности;
  • повысить эффективность управления в сфере образования с помощью цифровых технологий.

Одним из основных преимуществ системы является доступ родителей к информации об оценках, домашнем задании, расписании и портфолио ребенка в режиме онлайн. Кроме того, пользователи могут общаться с учителями через встроенный чат.

Все это, а также цифровой контент, объединено в единую систему, а также доступно в мобильных приложениях «ЦОСС.Дневник» и «ЦОСС.Журнал».

Чтобы участники образовательного процесса могли получать проверенный цифровой контент, РИС ЦОСС интегрирована с федеральной системой «Моя школа».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 13

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

