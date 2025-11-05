Более 62 тысяч учеников Севастополя используют электронный дневник

Система создана для того, чтобы:

Вход в РИС ЦОСС осуществляется исключительно с помощью портала «Госуслуги». О популярности сервисов, предоставляемых системой, свидетельствует количество обращений: около 12 млн к электронному дневнику и более 1 млн — к электронному журналу. К системе подключены 77 образовательных организаций Севастополя, включая колледжи и частные школы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела департамента цифрового развития Ангелину Буровцову.

Региональная информационная система «Цифровая образовательная среда Севастополя» — это система учета успеваемости для школ и колледжей, которой ежедневно пользуются администрации образовательных учреждений.

ускорить обработку заявлений в первый класс и колледжи через портал «Госуслуги»;

снизить нагрузку на школы за счет автоматизации учета учащихся и отчетности;

повысить эффективность управления в сфере образования с помощью цифровых технологий.

Одним из основных преимуществ системы является доступ родителей к информации об оценках, домашнем задании, расписании и портфолио ребенка в режиме онлайн. Кроме того, пользователи могут общаться с учителями через встроенный чат.

Все это, а также цифровой контент, объединено в единую систему, а также доступно в мобильных приложениях «ЦОСС.Дневник» и «ЦОСС.Журнал».

Чтобы участники образовательного процесса могли получать проверенный цифровой контент, РИС ЦОСС интегрирована с федеральной системой «Моя школа».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя