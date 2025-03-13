Более 650 человек подали заявки на участие в программе «Севастополь – Город Героев»

Большинство из них – 605 – севастопольцы. Также среди участников есть представители из Республики Крым, Москвы, Краснодарского края, Хабаровского края, Приморского края, Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что основная задача программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях.
Заявки на участие можно подать до 31 марта на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru, в МФЦ, администрации муниципалитета, в офисе «Мой бизнес» или в филиале фонда «Защитники Отечества».
Также работает круглосуточная «горячая линия» для консультаций и технической поддержки участников:
- 122 доп. 9 (круглосуточно);
- +7 (8692) 54-19-88 (в рабочее время);
- +7 (8692) 41-30-80 (в рабочее время).
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: люди в Крыму