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Более 650 человек подали заявки на участие в программе «Севастополь – Город Героев»
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Более 650 человек подали заявки на участие в программе «Севастополь – Город Героев»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:26 13.03.2025

Продолжается регистрация на участие в региональной образовательной программе для участников и ветеранов СВО «Севастополь – Город Героев». На сегодняшний день заявки подали уже более 650 человек.

Большинство из них – 605 – севастопольцы. Также среди участников есть представители из Республики Крым, Москвы, Краснодарского края, Хабаровского края, Приморского края, Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что основная задача программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях.

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Заявки на участие можно подать до 31 марта на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru, в МФЦ, администрации муниципалитета, в офисе «Мой бизнес» или в филиале фонда «Защитники Отечества».

Также работает круглосуточная «горячая линия» для консультаций и технической поддержки участников:

  • 122 доп. 9 (круглосуточно);
  • +7 (8692) 54-19-88 (в рабочее время);
  • +7 (8692) 41-30-80 (в рабочее время).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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