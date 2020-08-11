Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Более 650 севастопольских предпринимателей получили региональную меру поддержки

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Более 650 севастопольских предпринимателей получили региональную меру поддержки

Более 650 севастопольских предпринимателей получили региональную меру поддержки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:30 11.08.2020

В Севастополе продолжаются выплаты субсидий субъектам МСП, которые пострадали в условиях распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день, говорят в местном Правительстве, поступило порядка 1700 заявок от субъектов МСП на получение поддержки, 1130 из них соответствуют требованиям. Сумма выплат по ним составит более 86 млн рублей.

Более 650 заявителей на сегодняшний день выплаты уже получили. Общая сумма произведённых выплат более 52 миллионов рублей. Хочу напомнить, что своим правом на получение выплаты заявители могут воспользоваться до 30 сентября, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя Губернатора города Севастополя Марию Литовко.

Общее количество МСП, претендующих на получение меры поддержки в Севастополе составляет 10 218, с численностью работников более 16450 чел. В перечень ОКВЭД вошло более 427 видов и подвидов кодов деятельности.

Мы ждем всех в центре «Мой бизнес» и на сайте grant.sev.gov.ru для оформления заявки на получение мер поддержки. Заявки оформляются в электронном виде. Поддержка предпринимателям предоставляется в размере 1 МРОТ на одного сотрудника за апрель-май 2020 года, — отмечают специалисты.

За всей необходимой помощью для получения мер поддержки можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу:

  • г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6 в будние дни: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45.

Более 650 севастопольских предпринимателей получили региональную меру поддержки

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.