Более 650 севастопольских предпринимателей получили региональную меру поддержки

В Севастополе продолжаются выплаты субсидий субъектам МСП, которые пострадали в условиях распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день, говорят в местном Правительстве, поступило порядка 1700 заявок от субъектов МСП на получение поддержки, 1130 из них соответствуют требованиям. Сумма выплат по ним составит более 86 млн рублей.

Более 650 заявителей на сегодняшний день выплаты уже получили. Общая сумма произведённых выплат более 52 миллионов рублей. Хочу напомнить, что своим правом на получение выплаты заявители могут воспользоваться до 30 сентября, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя Губернатора города Севастополя Марию Литовко.

Общее количество МСП, претендующих на получение меры поддержки в Севастополе составляет 10 218, с численностью работников более 16450 чел. В перечень ОКВЭД вошло более 427 видов и подвидов кодов деятельности.

Мы ждем всех в центре «Мой бизнес» и на сайте grant.sev.gov.ru для оформления заявки на получение мер поддержки. Заявки оформляются в электронном виде. Поддержка предпринимателям предоставляется в размере 1 МРОТ на одного сотрудника за апрель-май 2020 года, — отмечают специалисты.

За всей необходимой помощью для получения мер поддержки можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу:

г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6 в будние дни: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45.