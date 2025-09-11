Более 70 тысяч крымчан пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

Приложение позволяет решать вопросы в сфере ЖКХ по принципу «одного окна».

Оно дает возможность оперативно и в онлайн-режиме решать связанные с ЖКХ вопросы. На сегодняшний день мобильное приложение является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ.

Его пользователи не только экономят время по оплате жилищно-коммунальных услуг, но и получают достоверную информацию напрямую от управляющих и ресурсоснабжающих организаций, минуя посредников, а также могут, не выходя из дома, участвовать в собраниях собственников.

Мобильное приложение уже доказало свою эффективность и безопасность.

«Госуслуги Дом» позволяют передавать показания по всем типам счётчиков, в том числе с помощью камеры, оплачивать счета онлайн, направлять заявки в управляющую компанию, следить за расходами ресурсов, участвовать в электронных голосованиях на собраниях собственников, изучать отчёты УК, следить за капремонтом, заказывать поверку счётчиков.

источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК