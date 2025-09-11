Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Более 70 тысяч крымчан пользуются приложением «Госуслуги.Дом»
Новости Республики
Более 70 тысяч крымчан пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

Более 70 тысяч крымчан пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:48 11.09.2025

Более 70 тысяч жителей Республики Крым пользуются приложением «Госуслуги.Дом».

Приложение позволяет решать вопросы в сфере ЖКХ по принципу «одного окна».

Оно дает возможность оперативно и в онлайн-режиме решать связанные с ЖКХ вопросы. На сегодняшний день мобильное приложение является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ.

Его пользователи не только экономят время по оплате жилищно-коммунальных услуг, но и получают достоверную информацию напрямую от управляющих и ресурсоснабжающих организаций, минуя посредников, а также могут, не выходя из дома, участвовать в собраниях собственников.

Узнайте больше:  Крымские студотряды навели порядок у мемориала узникам концлагеря «Красный»

Мобильное приложение уже доказало свою эффективность и безопасность.

«Госуслуги Дом» позволяют передавать показания по всем типам счётчиков, в том числе с помощью камеры, оплачивать счета онлайн, направлять заявки в управляющую компанию, следить за расходами ресурсов, участвовать в электронных голосованиях на собраниях собственников, изучать отчёты УК, следить за капремонтом, заказывать поверку счётчиков.

источник: по информации пресс-службы МинЖКХ РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x