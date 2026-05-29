Более 70% заявлений на популярные госуслуги жители Севастополя подают онлайн

Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид через Госуслуги позволяет жителям города не обращаться в государственные инстанции лично, что упрощает и ускоряет подачу заявлений.
Среди преимуществ такого формата — возможность ознакомиться с порядком предоставления услуг и отследить статус заявления в личном кабинете.
За четыре месяца 2026 года самыми востребованными массовыми социально значимыми электронными услугами в Севастополе стали:
- Предоставление регионального материнского (семейного) капитала — подано около 1 200 заявлений, из них около 95% — в электронном виде.
- Выдача градостроительного плана земельного участка — подано свыше 2 400 заявлений, из них около 84% — в электронном виде.
- Прием заявлений о зачислении в государственные образовательные организации, реализующие программы общего образования — подано более 4 700 заявлений, из них около 74% — в электронном виде.
- Запись ребенка в детский сад — подано свыше 1 500 заявлений, из них около 70% — в электронном виде.
- Внесение сведений в реестр легковых такси — подано свыше 560 заявлений, из них около 68% — в электронном виде.
Эти показатели свидетельствуют не только о высоком уровне цифровизации государственных услуг в Севастополе, но и об активном использовании жителями города современных технологий для решения повседневных задач и экономии личного времени, — отметил начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимир Заячников.
Предоставление государственных услуг в электронном виде осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
