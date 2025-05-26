Более 700 гацаний украсили клумбы Симферополя

В преддверии Дня города и обновления Доски почета в Симферополе высадили порядка 700 саженцев гацании. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.
В планах на ближайшее время — озеленение площади Ленина и замена весенних цветов на летний ассортимент», — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Марию Бороненкову.
Специалистами МБУ «Горзеленхоз» проводятся комплексные работы по содержанию парков и скверов, включая прополку, полив и обновление цветочных композиций.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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