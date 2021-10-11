Более 700 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Крым за весь период

В Республику Крым продолжает поступать вакцина против новой коронавирусной инфекции. За весь период на полуостров поступило более 700 тысяч доз препаратов. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

С начала вакцинации в Крым поступило всего 739 510 доз иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19. Это 649 388 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», 54 292 – «Спутник Лайт», 29 920- «ЭпиВакКорона», 5 910 – «КовиВак». Сегодня на склад поступило ещё 1800 доз Cпутник V. На данный момент в Крыму всего имеется порядка 200 тысяч доз. Напомню, что только врач может порекомендовать, какая из вакцин подходит определенному пациенту, — сообщил заместитель министра.

В Крыму продолжают функционировать 127 пунктов вакцинации, расположенных, в том числе, в общественных местах. Для иммунизации необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, СНИЛС и полис ОМС.

На сегодняшний день в Республике первым компонентом вакцинированы 526 698 человек, вторым — 497 897. Повторную иммунизацию прошли 18 708 граждан, — рассказал Антон Лясковский.

Министерство здравоохранения Республики Крым призывает граждан использовать информацию о проведении вакцинации исключительно из официальных источников. Все необходимые сведения об используемых вакцинах доступны на сайте минздрава Крыма и портале стопкоронавирус.рф.