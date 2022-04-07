реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Более 72 тысяч домов в Крыму газифицируют бесплатно

crimeapress_news



реклама в крыму


Более 72 тысяч домов в Крыму газифицируют бесплатно

Более 72 тысяч домов в Крыму газифицируют бесплатно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 07.04.2022

Планы Правительства по бесплатному подключению россиян к газу будут реализованы. Об этом, выступая в Госдуме с отчетом, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На сегодняшний день подано свыше 750 тысяч заявок на подключение, заключено свыше 300 тысяч договоров. И это не просто километры газопроводов. А сотни тысяч семей, которые получат газ. Мы не можем обмануть их ожидания. Все будет реализовано, — заверил Председатель Правительства России.

В Крыму в 513 населенных пунктах есть газораспределительные сети, и они должны быть догазифицированы до конца 2023 года.

По данным министерства топлива и энергетики РК, общее количество домовладений в населенных пунктах, которые технически подпадают под критерий догазификации, составляет 72 701. По 46 642 домовладениям есть техническая возможность подключения — проложены уличные газопроводы. Для газификации 26 059 домовладений предварительно необходимо построить уличные газопроводы (в 2022 году — 6 151 домовладение, в 2023 году — 19 908 домовладений).

Узнайте больше:  7 апреля - праздник Благовещения

Кроме того, в рамках государственной программы «Газификация населенных пунктов Республики Крым», в 2022 году планируется газифицировать 14 населенных пунктов. Это позволит увеличить уровень газификации Крыма до 80%.

Более 72 тысяч домов в Крыму газифицируют бесплатно

Фото: минтопэнерго РК.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.