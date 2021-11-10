Более 750 тысяч крымчан вакцинированы первым компонентом препарата против COVID-19

Более 750 тысяч крымчан вакцинированы первым компонентом препарата против COVID-19. В сутки иммунизацию проходят порядка 15-20 тысяч граждан. Об этом рассказал врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных на сегодняшний день вакцинировано первым компонентом – 757 328 человек или 62,5 процентов от плана, вторым компонентом – 581 194 человека или 47,9 процентов от плана. Если активный спрос среди населения сохранится, то плановый показатель, необходимый для формирования коллективного иммунитета, удастся достичь в ближайшие месяцы, — рассказал врио министра.

Напомним, что на территории республики продолжают функционировать 127 пунктов вакцинации. Кроме того, для удобства граждан развёрнуты дополнительные прививочные кабинеты.

Организовано взаимодействие с Госкомитетом молодежной политики, а также с медицинскими учебными заведениями республики в части привлечения волонтеров для оказания помощи на пунктах вакцинации. На данный момент задействовано 64 волонтера, — сообщил Скорупский.

Вместе с тем, для оказания методической помощи в оптимизации процесса иммунизации в Крым прибыли специалисты Координационного центра по реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ.

Федеральные коллеги в настоящее время работают на базе Симферопольской поликлиники №2, разрабатывая эффективную модель функционирования учреждения в части вакцинации населения, — рассказал временно исполняющий обязанности главы ведомства.

В дальнейшем подобный формат работы планируется распространить на другие медучреждения первичного звена Крыма.