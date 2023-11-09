Более 750 участников СВО бесплатно получили землю в Крыму

Всего для участников СВО в Крыму сформировано около 800 земельных участков в трех сельских поселениях. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказал заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко.

Земельные массивы находятся в Сакском и Черноморском районах. Это села Молочное, Лесновка и Окуневка. На завершающем этапе формирование массива в Ленинском районе, – уточнил Анатолий Заиченко.

По его словам, участники спецоперации могут уточнить номер очереди, обратившись в министерство имущественных и земельных отношений Крыма по номеру телефона «горячей линии» +7 (3652) 601-391, +7 (978) 286-62-56.

Анатолий Заиченко напомнил, что военнослужащие могут воспользоваться еще одной мерой поддержки:

Если заявитель арендовал земельный участок и в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу, но теперь хочет расторгнуть договор, то он может воспользоваться этим правом без применения штрафных санкций.

В ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, заместитель министра имущественных и земельных отношений РК ответил на вопросы об оформлении права собственности на земельный участок в СНТ, выделении земли для учителей, а также напомнил о мерах поддержки предпринимателей.

Запись эфира доступна по ссылке: по ссылке.