Более 80 предпринимателей Севастополя поучаствовали в ярмарках в этом году

В этом году более 80 предпринимателей Севастополя приняли участие в 20 выставочно-ярмарочных мероприятиях. Помощь представителям бизнеса оказал Центр поддержки экспорта, работающий на базе центра «Мой бизнес», а также Фонд развития промышленности. Выставка-ярмарка – это уникальная возможность рассказать о своей деятельности, своём творчестве, предложить свои товары и услуги на одной площадке. Обеспечение участия в ярмарочных мероприятиях является одной из мер поддержки для предпринимателей и самозанятых, которую можно получить в центре «Мой бизнес».

В 2023 году центром «Мой бизнес» Севастополя была оказана поддержка 43 субъектам МСП и самозанятым города в рамках пяти проводимых выставок. Помимо этого, Центр поддержки экспорта Севастополя содействовал участию 32 севастопольских компаний в девяти выставках. В рамках данной поддержки были оказаны услуги на сумму 11,2 млн рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

Организация участия в выставке-ярмарке включает оплату аренды выставочных площадей, оплату регистрационных взносов, застройку стенда, установку дополнительного оборудования, изготовление сувенирной продукции, а также печать презентационных материалов.

С помощью предоставляемых услуг предприниматели нашего города могут выходить на внешние рынки в страны как ЕАЭС, так и дальнего зарубежья. Так, с помощью Центра поддержки экспорта Севастополя Анастасия Евстратова привлекла иностранных покупателей и заключила контракт на поставку протеиновых батончиков и арахисовой пасты. Это стало возможным благодаря участию в бизнес-миссии в Дубай, которую организовал Центр поддержки экспорта.

Промышленные предприятия Севастополя имеют возможность принимать участие в программе «Компенсация части затрат на участие в выставочных мероприятиях» Фонда развития промышленности, что позволит им возместить до 350 тысяч рублей.

Финансовую поддержку на участие в выставочных мероприятиях по линии Фонда развития промышленности Севастополя в 2023 году получили шесть промышленных предприятий города на общую сумму более 1,8 млн рублей. На выставках каждое из предприятий в своей отрасли представило продукцию, изготовленную с применением инновационных решений и передовых технологий, – подчеркивает Мария Литовко.

Руководители компаний отмечают, что выставочные мероприятия – это в первую очередь прямые переговоры с уже существующими партнёрами и потенциальными клиентами, а также возможность заключить выгодные контракты на ближайший год.

Подобные ярмарки помогают в продвижении моего дела, моего бренда. Неоднократно принимала участие в подобных мероприятиях, благодаря им налаживаем новые контакты, появляются новые клиенты. Растёт узнаваемость продукции, – отмечает производитель натуральной косметики Анна Кирслис.

Напомним, центр «Мой бизнес» действует в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», целью которого является поддержка бизнеса на всех этапах: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя