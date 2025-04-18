Более 800 жителей Севастополя приняли участие в ярмарке трудоустройства

В Севастополе завершился региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 800 человек посетили мероприятие, прошедшее сразу на двух площадках — в Кадровом центре «Работа России» и в Севастопольском государственном университете. В этом году число работодателей-участников увеличилось в два раза: 31 компания представила более 700 вакансий с зарплатами до 150 тысяч рублей.

Всероссийская ярмарка проходит в Севастополе уже третий год. Мы видим растущий интерес как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей. Все больше интерактива, живого общения, реальных вакансий. В 2024 году по итогам двух этапов ярмарки 25 работодателей представили около 1,5 тысячи вакансий, мероприятия посетили порядка 1 тысячи человек. Более 400 соискателей нашли работу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Сулягину.

Посетители могли не только пообщаться с работодателями, но и получить профессиональные консультации. Консультанты службы занятости подробно рассказывали о мерах государственной поддержки. Для тех, кто готов к переезду для трудоустройства, была организована онлайн-зона для собеседований с работодателями из других регионов.

На второй площадке — в Севастопольском государственном университете — прошли мероприятия в рамках профориентационного «Фестиваля профессий» для школьников, студентов и их родителей. Более 500 ребят приняли участие в профессиональных пробах, мастер-классах и узнали о востребованных профессиях будущего. Участники могли попробовать себя в VR-экскурсиях, парикмахерском искусстве, электромонтаже, приготовлении напитков и других направлениях.

Специалисты службы занятости помогали подросткам и молодежи сориентироваться в выборе будущей профессии, рассказывали о карьерных возможностях и провели семинар «Молодежное предпринимательство».

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению Президента и проходит в два этапа. Федеральный этап ярмарки состоится в преддверии Дня молодежи — 27 июня. С 2025 года Всероссийская ярмарка трудоустройства включена в мероприятия национального проекта «Кадры».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя