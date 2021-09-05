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Более 82% населенных пунктов Крыма газифицируют к 2025 году

Более 82% населенных пунктов Крыма газифицируют к 2025 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Газоснабжение Крыма 18:44 05.09.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником (отмечается 5 сентября).

На сегодняшний день уровень газификации Республики Крым составляет около 77%, это выше среднего показателя по России. По поручению Президента данный показатель в нашем регионе необходимо увеличить до 82,4% к 2025 году. Но наша стратегическая цель — стопроцентная газификация Крыма, — отметил Аксёнов.

По его словам, работники отрасли достойно обеспечивают топливом население и промышленные объекты. Их труд напрямую влияет на качество и комфорт жизни крымчан.

Глава РК подчеркнул, что сегодня перед отраслью стоит много задач: газификация населенных пунктов нашей республики, прокладка магистральных сетей, обеспечение топливной безопасности и многое другое.

Сергей Аксёнов вручил работникам ГУП РК «Черноморнефтегаз» и ГУП РК «Крымгазсети» заслуженные награды. В частности, Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации, медали «За доблестный труд», Почетную грамоту Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым».

Более 82% населенных пунктов Крыма газифицируют к 2025 году

Более 82% населенных пунктов Крыма газифицируют к 2025 году

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