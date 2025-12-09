Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Более 82 тысяч крымчан используют приложение «Госуслуги.Дом»
Новости Республики
Более 82 тысяч крымчан используют приложение «Госуслуги.Дом»

Более 82 тысяч крымчан используют приложение «Госуслуги.Дом»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:46 09.12.2025

На сегодняшний день мобильное приложение является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ. Более 82  тысяч жителей Республики Крым используют приложение «Госуслуги.Дом».

Сервис позволяет эффективно контролировать состояние жилья и оперативно решать вопросы, связанные с эксплуатацией и содержанием жилых помещений. На сегодняшний день мобильное приложение является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ. С помощью приложения пользователи могут передавать показания счётчиков, направлять обращения в управляющую компанию и знакомиться с её отчётами, участвовать в общих собраниях собственников, получать информацию о плановых работах в многоквартирном доме, оплачивать жилищно‑коммунальные услуги, а так же общаться с соседями в чате.

Узнайте больше:  Крымские студенческие отряды сдают кровь, чтобы организовать праздник для детей из семей участников СВО

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ») и доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.