Более 82 тысяч крымчан используют приложение «Госуслуги.Дом»

На сегодняшний день мобильное приложение является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ. Более 82 тысяч жителей Республики Крым используют приложение «Госуслуги.Дом».

Сервис позволяет эффективно контролировать состояние жилья и оперативно решать вопросы, связанные с эксплуатацией и содержанием жилых помещений. На сегодняшний день мобильное приложение является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ. С помощью приложения пользователи могут передавать показания счётчиков, направлять обращения в управляющую компанию и знакомиться с её отчётами, участвовать в общих собраниях собственников, получать информацию о плановых работах в многоквартирном доме, оплачивать жилищно‑коммунальные услуги, а так же общаться с соседями в чате.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ») и доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

Просмотры: 9