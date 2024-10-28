Более 83 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность в Крыму

Как уточнил Глава Крыма, Правительство РК оказывает поддержку МСП по ряду направлений – от налоговых льгот до имущественной поддержки, а в числе наиболее привлекательных для предпринимателей мер – специальные налоговые режимы.

С 2017 года действуют пониженные ставки для субъектов МСП, работающих по упрощенной системе налогообложения: по системе «доходы» – 4 %, по системе «доходы минус расходы» – 10 %. Для сравнения, в среднем по России это соответственно 6 % и 15 %. С 1 января 2023 года социальным предприятиям также оказывается господдержка в виде пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения: 1 % по системе «доходы» и 5 % по системе «доходы минус расходы, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Кроме того, для сельхозпроизводителей установлена пониженная ставка 4 % по единому сельскохозяйственному налогу.

В июле 2020 года республика присоединилась к эксперименту по введению налога на профессиональный доход. Эта система налогообложения также оказалась востребованной: по состоянию на 1 сентября в Крыму было зарегистрировано 149,5 тыс. самозанятых граждан, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще одной актуальной мерой Сергей Аксёнов назвал имущественную поддержку, при которой имущество, находящееся в собственности республики, передается субъектам МСП и самозанятым на срок не менее 5 лет на условиях льготной аренды. «В первый год выплачивается 40 % от размера арендной платы; во второй – 60 %, третий – 80 %, четвертый и далее – 100 %, – объяснил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что малый и средний бизнес являются важной основой экономики Республики Крым, а пониженные ставки налогообложения будут действовать и в 2025 году.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым