Более 850 крымских студентов подключились к марафону «Новое знание»

Суммарное число онлайн и офлайн участников первого дня федерального просветительского марафона «Новое Знание» превысило 5 миллионов человек. К просмотру мероприятий с сегодняшнего дня присоединились и студенты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Об этом сообщил первый проректор КФУ, председатель регионального отделения общества «Знание» Владимир Курьянов.

Марафон «Новое Знание» ориентирован, прежде всего, на молодежь. И сегодня в КФУ работали площадки, на которых студенты прослушали лекции известных политиков, министров, ученых и других выдающихся личностей современности. 15 площадок онлайн-трансляции в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте собрали более 850 студентов. Кроме того, трансляция велась в школах Республики, — рассказал Владимир Курьянов.

Студенты физико-технического института и математического факультета КФУ посмотрели выступление директора Московского центра непрерывного математического образования Ивана Ященко на тему «Почему математика в современном мире нужна всем и каждому?».

Очень интересный спикер, обладающий колоссальными знаниями в области математики. Само название лекции уже вызывает желание ее послушать из уст профессионала, знающего эту науку «от и до». Его выступление заинтересовало не только студентов, но и преподавателей, которые смогли почерпнуть ценный опыт коллеги, — отметил Владимир Курьянов.

Студенты-историки, философы, политологи, религиоведы, документоведы, присоединились к выступлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на тему актуальных уроков международных отношений, а также послушают лекцию «Мифы о русской истории» от Владимира Мединского, помощника Президента Российской Федерации, заместителя председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание».

Как рассказал председатель регионального отделения общества «Знание», большой неожиданностью для всех слушателей стало выступление Илона Маска. Его лекцию слушали с особым интересом.

Мы постарались организовать подключение обучающихся к марафону таким образом, чтобы студенты профильных направлений или близких к ним послушать информацию, которая может существенно повлиять на их профессиональных рост и развитие, — подытожил Владимир Курьянов.

СПРАВКА: Марафон «Новое Знание» продлится до 22 мая. На его базе пройдет более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Его ценность заключается в том, что знания и опыт передаются от человека к человеку. Выдающиеся личности, добившиеся успеха в различных сферах, делятся со слушателями своими секретами достижения целей. Марафон «Новое знание» дарит возможность послушать лучших спикеров, не выходя из дома. Жители Республики Крым могут присоединиться к марафону «Новое Знание» по ссылке.

Фото: фотобанк marathon.znanierussia.ru