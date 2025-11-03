Прямо сейчас:
Более 9 900 жителей Севастополя установили приложение «Госуслуги Моя школа»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:24 03.11.2025

Севастополь — один из субъектов, участвующих во внедрении инновационного мобильного приложения «Госуслуги Моя школа». Это цифровой помощник для родителей и детей, который делает учебный процесс прозрачным, организованным и удобным.

На сегодняшний день «Госуслуги Моя школа» пользуются свыше 9 900 севастопольских семей. Приложение позволяет планировать распорядок дня, узнавать домашние задания и отслеживать оценки. Важно отметить, что данные надежно защищены и видны только вашей семье. Никакой лишней информации — только учеба, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела департамента цифрового развития Ангелину Буровцову.

«Госуслуги Моя Школа» дает возможность:

1. Планировать распорядок дня — его можно легко дополнить любыми событиями: записью к врачу, занятием с репетитором или другими делами.
2. Узнавать о домашних заданиях — доступность электронных материалов и учебных пособий из цифровой библиотеки.
3. Отслеживать успеваемость — можно не просто увидеть оценку, но и сравнить с результатами всего класса и отследить динамику успеваемости.
4. Поддерживать ребёнка в учебе — родители могут похвалить ребенка за успех или поддержать его, отправив стикер или сообщение прямо в приложении.

Узнайте больше:  В Севастополе в рамках акции «ГТО – выпускникам» более 200 школьников проверили свои силы

Чтобы пользоваться сервисом, родителю и ребенку надо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. С 14 лет школьник может зарегистрироваться сам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

