Более 90% крымских СНТ полностью завершили оформление документов на земельные участки

Стоит отметить, что только в 2024 году Министерством заключено свыше 340 договоров безвозмездного пользования (сроком на 364 дня) и предоставлено в пользование садоводческим некоммерческим объединениям свыше 7 тысяч земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым.

Работа в этом направлении активно ведется, а утверждение проектов межевания территорий позволяет членам СНТ приобрести используемые земельные участки бесплатно в собственность.

Напомню, что у членов товариществ есть время до 1 ноября 2024 года подать документы на получение участка в собственность бесплатно, при условии завершения оформления прав на земельный участок всего товарищества. По истечению данного срока, оформить земли в СНТ в собственность бесплатно будет возможно согласно нормам федерального закона № 137-ФЗ, — рассказала Лариса Кулинич.

В то же время, понимая важность этого вопроса и ограничения по срокам оформления, Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым предприняты меры для продления законодательных норм, регулирующих земельные отношения на территории республики.

Таким образом, при поддержке депутатов Государственной Думы от республики в первом чтении одобрены поправки в федеральный конституционный закон №6-ФКЗ относительно продления нормативного регулирования особенностей в сфере земельных и имущественных отношений в Крыму и Севастополе.

После вступления в силу указанных поправок в Крыму появится возможность внести соответствующие изменения в Закон Республики №320-ЗРК.

Данный вопрос находится на особом контроле в Правительстве Крыма.

Дополнительная информация будет размещена на Портале Правительства, а также на официальных страницах Минимущества Крыма в социальных сетях.

По информации пресс-службы Министерства имущественных и земельных отношений РК