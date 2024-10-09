Более 90% крымских СНТ полностью завершили оформление документов на земельные участки

Более 90% садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Крыма, завершили оформление документов на свои земельные участки. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.
Стоит отметить, что только в 2024 году Министерством заключено свыше 340 договоров безвозмездного пользования (сроком на 364 дня) и предоставлено в пользование садоводческим некоммерческим объединениям свыше 7 тысяч земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым.
Работа в этом направлении активно ведется, а утверждение проектов межевания территорий позволяет членам СНТ приобрести используемые земельные участки бесплатно в собственность.
Напомню, что у членов товариществ есть время до 1 ноября 2024 года подать документы на получение участка в собственность бесплатно, при условии завершения оформления прав на земельный участок всего товарищества. По истечению данного срока, оформить земли в СНТ в собственность бесплатно будет возможно согласно нормам федерального закона № 137-ФЗ, — рассказала Лариса Кулинич.
В то же время, понимая важность этого вопроса и ограничения по срокам оформления, Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым предприняты меры для продления законодательных норм, регулирующих земельные отношения на территории республики.
Таким образом, при поддержке депутатов Государственной Думы от республики в первом чтении одобрены поправки в федеральный конституционный закон №6-ФКЗ относительно продления нормативного регулирования особенностей в сфере земельных и имущественных отношений в Крыму и Севастополе.
После вступления в силу указанных поправок в Крыму появится возможность внести соответствующие изменения в Закон Республики №320-ЗРК.
Данный вопрос находится на особом контроле в Правительстве Крыма.
Дополнительная информация будет размещена на Портале Правительства, а также на официальных страницах Минимущества Крыма в социальных сетях.
По информации пресс-службы Министерства имущественных и земельных отношений РК
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