Более 900 заявок подано на участие в образовательной программе «Севастополь – Город Героев»

В Севастополе завершилась регистрация участников региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО «Севастополь – Город Героев». Всего за весь период заявочной кампании поступило 933 заявки, из этого числа 823 – подали севастопольцы.
Все, кто прошел обязательные задания, допущены к тестированию и собеседованию.
Тестирование пройдет по 4 апреля включительно. Пройти тестирование можно онлайн в личном кабинете на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru, в том числе в пунктах консультации: в МФЦ, администрации муниципалитета, в офисе «Мой бизнес» или в филиале фонда «Защитники Отечества».
После тестирования состоится этап собеседований, который начнется 12 мая и продлится по 6 июня.
Также работает круглосуточная «горячая линия» для консультаций и технической поддержки участников:
– 122 доп. 9 (круглосуточно);
– +7 (8692) 54-19-88 (в рабочее время);
– +7 (8692) 41-30-80 (в рабочее время).
Итоговый список победителей до 1 июля определит Общественный совет при губернаторе по делам участников СВО. В этом году 30 человек смогут пройти обучение по программе переподготовки.
Обучение начнется 1 сентября.
Напомним, что основная задача программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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