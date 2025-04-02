Более 900 заявок подано на участие в образовательной программе «Севастополь – Город Героев»

В Севастополе завершилась регистрация участников региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО «Севастополь – Город Героев». Всего за весь период заявочной кампании поступило 933 заявки, из этого числа 823 – подали севастопольцы.

Все, кто прошел обязательные задания, допущены к тестированию и собеседованию.

Тестирование пройдет по 4 апреля включительно. Пройти тестирование можно онлайн в личном кабинете на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru, в том числе в пунктах консультации: в МФЦ, администрации муниципалитета, в офисе «Мой бизнес» или в филиале фонда «Защитники Отечества».

После тестирования состоится этап собеседований, который начнется 12 мая и продлится по 6 июня.

Также работает круглосуточная «горячая линия» для консультаций и технической поддержки участников:

– 122 доп. 9 (круглосуточно);

– +7 (8692) 54-19-88 (в рабочее время);

– +7 (8692) 41-30-80 (в рабочее время).

Итоговый список победителей до 1 июля определит Общественный совет при губернаторе по делам участников СВО. В этом году 30 человек смогут пройти обучение по программе переподготовки.

Обучение начнется 1 сентября.

Напомним, что основная задача программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя