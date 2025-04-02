Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Более 900 заявок подано на участие в образовательной программе «Севастополь – Город Героев»
Новости Республики
Более 900 заявок подано на участие в образовательной программе «Севастополь – Город Героев»
иллюстрация: телеграм-канал Губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Более 900 заявок подано на участие в образовательной программе «Севастополь – Город Героев»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:27 02.04.2025

В Севастополе завершилась регистрация участников региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО «Севастополь – Город Героев».  Всего за весь период заявочной кампании поступило 933 заявки, из этого числа 823 – подали севастопольцы.

Все, кто прошел обязательные задания, допущены к тестированию и собеседованию.

Тестирование пройдет по 4 апреля включительно. Пройти тестирование можно онлайн в личном кабинете на сайте gorodgeroev.sev.gov.ru, в том числе в пунктах консультации: в МФЦ, администрации муниципалитета, в офисе «Мой бизнес» или в филиале фонда «Защитники Отечества».

После тестирования состоится этап собеседований, который начнется 12 мая и продлится по 6 июня.

Также работает круглосуточная «горячая линия» для консультаций и технической поддержки участников:

Узнайте больше:  В Севастополе - весенняя санитарная очистка дорог

– 122 доп. 9 (круглосуточно);
– +7 (8692) 54-19-88 (в рабочее время);
– +7 (8692) 41-30-80 (в рабочее время).

Итоговый список победителей до 1 июля определит Общественный совет при губернаторе по делам участников СВО. В этом году 30 человек смогут пройти обучение по программе переподготовки.

Обучение начнется 1 сентября.

Напомним, что основная задача программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных компаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x