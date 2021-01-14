Более чем на сутки ряд микрорайонов и улиц Симферополя останутся без воды

С 21:00 14 января и до 24:00 15 января (более чем на сутки) в Симферополе ограничат водоснабжение ряда микрорайонов и улиц. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», это связано с производством аварийно-восстановительных работ на ВНС “Жаворонки”.
Под полное отключение попадают:
— Молодежное — 1, 3, 5,
— п. Давыдовка,
— СТ «Дачник», «Юбилейный», «Садовод», «Изумруд»,
— пгт. Грэсовский,
— п. Аграрное,
— п. Дубки,
— микрорайоны «Верхняя Украинка», «Москольцо», «Льдозавод», «Жигулина роща», «Анатра»,
— улицы (и прилегающие улицы и переулки) Павленко, Гоголя, Калинина, Толстого, Дзюбанова, Жени Жигалиной
— бульвар Ленина.
Информация о подвозе воды будет размещена дополнительно. После завершения работ и восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества подаваемой воды по органолептическому показателю (мутность). Приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Коммунальщики рекомендуют населению сделать суточный запас воды.
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