Более чем на сутки ряд микрорайонов и улиц Симферополя останутся без воды

С 21:00 14 января и до 24:00 15 января (более чем на сутки) в Симферополе ограничат водоснабжение ряда микрорайонов и улиц. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», это связано с производством аварийно-восстановительных работ на ВНС “Жаворонки”.

Под полное отключение попадают:

— Молодежное — 1, 3, 5,

— п. Давыдовка,

— СТ «Дачник», «Юбилейный», «Садовод», «Изумруд»,

— пгт. Грэсовский,

— п. Аграрное,

— п. Дубки,

— микрорайоны «Верхняя Украинка», «Москольцо», «Льдозавод», «Жигулина роща», «Анатра»,

— улицы (и прилегающие улицы и переулки) Павленко, Гоголя, Калинина, Толстого, Дзюбанова, Жени Жигалиной

— бульвар Ленина.

Информация о подвозе воды будет размещена дополнительно. После завершения работ и восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества подаваемой воды по органолептическому показателю (мутность). Приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Коммунальщики рекомендуют населению сделать суточный запас воды.