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Российские банки в первом полугодии 2017 года выдали более 400 тысяч ипотечных кредитов
иллюстрация: открытые источники

Более чем на треть! В Крыму растёт количество выданных ипотечных кредитов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:35 10.02.2020

Количество выданных ипотечных кредитов за 2019 год в Крыму увеличилось более чем на 30%.

2,2 млн рублей составил средний размер ипотечных кредитов, предоставленных жителям в Республике Крым в 2019 году, увеличившись более чем на 160 тысяч рублей по сравнению с прошлогодними показателями. Объём ипотечных кредитов в республике в прошлом году продолжил рост: за год жителям региона было предоставлено 3 939 кредитов на общую сумму 8,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов на покупку жилья вырос почти в 1,5 раза, а их количество увеличилось на 32,3%. Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в республике в декабре 2019 года составила 9,73%, став самой низкой с начала года, — сообщили в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России.

В свою очередь, кредитный портфель крымчан по предоставленным ипотечным кредитам на 1 января 2020 года вырос и составил 14,3 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает прошлогоднее значение. Доля ипотечных жилищных кредитов в объёме розничного портфеля составила 32,2%.

Растущий спрос на ипотечные кредиты в Крыму объясняется потребностью людей в улучшении жилищных условий, развитием рынка жилищного строительства, снижением процентных ставок, а также расширением региональных и государственных социальных программ поддержки льготных категорий граждан, — отметила управляющий Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

Более чем на треть! В Крыму растёт количество выданных ипотечных кредитов

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