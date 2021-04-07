Более четверти жителей Крыма используют банковские карты для проезда в общественном транспорте

Совмин Крыма обнародовал статистические данные: в марте 2021 года, количество пассажиров, которые используют банковские карты для проезда в общественном транспорте, составило более 547 тысяч человек. Это более четверти населения Республики.

По сравнению с началом года этот показатель увеличился более чем на 20%. При этом пассажиров льготных категорий, которые используют банковские карты для бесплатной фиксации проезда, насчитывается более 192 тысяч человек – прирост с начала года составил 34%, – сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Количество ежедневных безналичных оплат проезда в общественном транспорте Крыма в течение первого квартала 2021 года выросло почти в четыре раза – с 42 тысяч платежей в среднем в декабре 2020 года и до 164 тысяч в марте 2021 года. Примерно в 4 раза увеличилось также количество ежедневных бесплатных поездок, совершенных при помощи назначенных льготными банковских карт – с 38 тысяч поездок в среднем в день в декабре 2020 года до 141 тысячи в марте 2021 года.

Увеличилось и число поездок, совершенных с помощью детских банковских карт. Так, в марте общее количество поездок с использованием детской карты составило более 385 тысяч — этот показатель вырос в два раза по сравнению с январем. При этом около 55% от этого количества совершены при помощи детских карт, назначенных льготными. В настоящее время выдано более 60 тысяч детских карт, причем около трети от общего количества было выдано в первом квартале текущего года.

Многие крымчане оценили удобство и выгоду безналичного способа оплаты в общественном транспорте. Это еще и выгодно, поскольку при оплате картой стоимость проезда сохраняется в сумме 17 рублей, а в некоторых городах – 15 рублей соответственно! Улучшилась и работа системы валидаторов, в случае проблем пассажир всегда может обратиться на горячую линию министерства транспорта РК, – отметил Евгений Кабанов.

На сегодняшний день к автоматизированной системе оплаты проезда присоединилось 60 транспортных компании. Специальными устройствами по оплате проезда оборудовано около 2000 единиц автотранспорта, работающего на городских и пригородных маршрутах.

Напомним, именно расчеты бесконтактными банковскими картами считаются самыми безопасными в условиях пандемии по мнению Всемирной организации здравоохранения. Это безопасно также с точки зрения сохранения финансов – в случае утери карты денежные средства на ней сохранятся, необходимо только оперативно ее заблокировать и заказать новую.