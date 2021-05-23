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Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:07 23.05.2021

Пришлось перекрывать движение транспорта.

В воскресенье, в 10:30 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Симферополе. На ул. Желябова загорелся одноэтажный дом (№23) с мансардой.

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытию 1-го подразделения было установлено, что произошло возгорание кровли строения, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

Этому пожару был присвоен ранг «один бис». К тушению огня были привлечены дополнительные силы. Госавтоинспекция перекрыла движение по улице Желябова. На месте работало 14 единиц техники и почти полсотни спасателей.

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

Источником возгорания стала кровля (экспертам еще предстоит разобраться в причинах возникновения огня). В 11:30 пожар был локализован.

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников МЧС России удалось не допустить распространение огня на соседние здания, а самое главное не допустить человеческих жертв, — подчеркнули в ГУ МЧС России по РК.

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

В 12:38 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 100 кв. метров.

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

Фото и видео: ГУ МЧС Росси по РК.

Более двух часов пожарные тушили дом в Симферополе

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