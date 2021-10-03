Более двух миллионов большегрузов проехало по Крымскому мосту  

Более 2,2 млн. большегрузов проехало по Крымскому мосту с момента открытия. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

Более 2,26 миллиона большегрузов проехало за три года по Крымскому мосту. Грузовой трафик превышает показатели 2020 и 2019 годов на 8% и 10% соответственно, и составил (с 1 октября прошлого года по 1 октября текущего) почти 800 тысяч автомобилей, – говорится в сообщении.

В 2020 году по мосту проехало 740 тысяч грузовиков, а в 2019 – 723 тысячи. Наибольшая месячная интенсивность движения большегрузов в обе стороны зафиксирована в апреле. В этот месяц в 2021 году проехало более 72 тысяч грузовиков, что на 3% больше по сравнению с апрелем 2020 года. Суточный рекорд отмечен 28 апреля, когда за сутки по мосту проехало 3 120 фур.