Более двух миллионов машин проехало по Крымскому мосту за это лето

2,3 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за три летних месяца, что превышает показатели аналогичных периодов 2020 и 2019 годов на 15% (1,9 млн. машин) и на 2,2 % (2,25 млн. машин) соответственно. Более 210 тыс. грузовиков и 19 тыс. автобусов пересекли пролив этим летом. Среднесуточная интенсивность движения выросла в 2,2 раза по сравнению с весенним трафиком – до 25 тыс. автомобилей.

Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 1 августа: 21 738, в обратном направлении — 20 августа: 20 260 за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 1 августа: 35 840 транспортных средств в оба направления. Согласно статистике, в выходные дни наблюдается увеличение транспортного потока. Менее загруженные дни недели – среда и четверг, — сообщили в ФКУ «Упрдор «Тамань».

Самым интенсивным месяцем для Крымского моста стал август. Среднесуточный трафик составил более 30 тыс. транспортных средств. В оба направления проехало более 930 тыс. машин, что обусловлено завершением туристического сезона. В июле по Крымскому мосту проехало более 820 тыс. автомобилей, а в июне – почти 550 тыс. машин в оба направления. В период бархатного сезона автопоток сохранится на высоком уровне.

В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехало более 16,7 млн автомобилей, в том числе более 2,1 млн фур и 186 тыс. автобусов. За бесперебойное функционирование мостового перехода отвечают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.

Фото: ФКУ «Упрдор «Тамань».