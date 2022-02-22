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Более двух тысяч крымских медиков в 2021 году прошли повышение квалификации
фото: jarmoluk (pixabay.com)

Более двух тысяч крымских медиков в 2021 году прошли повышение квалификации

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:39 22.02.2022

Более двух тысяч медиков в 2021 году прошли обучение на базе ГБОУ ДПО РК «Крымский центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием». Об этом рассказала директор образовательного учреждения Анна Артемова.

Повышение квалификации медицинских специалистов проводится постоянно в течение всей их трудовой деятельности. В прошлом  году в Крымском центре повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием проведено 116 циклов повышения квалификации для 2 123 человек. Так, обучение прошли медицинские сестры, фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, акушерки, лаборанты клинических лабораторий, патанатомических отделений, судебно-медицинской экспертизы, баклабораторий, рентгенлаборанты, зубные техники, медицинские статистики и другие категории специалистов. Кроме теоретической части, медики проходили также практическую подготовку в лечебных учреждениях, подведомственных Минздраву Крыма, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Как сообщила директор Крымского центра повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием, в 2022 году в Центре повысят квалификацию 1882 специалиста со средним медицинским образованием по 20 специальностям по 46 программам.

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