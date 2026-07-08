Более двухсот севастопольских выпускников будут пересдавать ЕГЭ

В дополнительные экзаменационные дни, 8 и 9 июля, выпускники текущего года могут улучшить свой результат ЕГЭ по одному из предметов. Такая возможность впервые появилась в 2024 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

В Севастополе 226 выпускников текущего года зарегистрировались на пересдачу в дополнительные дни экзаменов. Важно отметить, что пересдать можно только один предмет из числа сдаваемых ранее, при этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован, даже если он был выше. В этом году число желающих пересдать экзамены значительно ниже: в прошлом году решение пересдать ЕГЭ приняли 653 выпускник, — уточнил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

8 июля выпускники пересдают ЕГЭ по русскому языку, литературе, физике, химии, а также письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 9 июля — биологию, профильную математику, историю, обществознание и иностранные языки (устную часть).

Выбор предметов распределился следующим образом: русский язык выбрали 58 человек, информатику — 41, обществознание — 27, профильную математику — 27, химию — 21, физику — 15, историю — 10, английский язык — 10, литературу — 7, биологию — 6.

Пробные экзамены по информатике я писал на 78–80 баллов, а вот экзамен сдал на 64. У меня были глупые ошибки. За это время я еще подготовился, много заданий прорешал, надеюсь, что в этот раз я покажу лучший результат. Я планирую поступать в СевГУ на направление «Информационная безопасность». Хочу связать свою жизнь с IT-сферой, разбираться в кибератаках и защищать страну от этого, — поделился выпускник школы № 44 Александр Бартощук.

В дополнительные экзаменационные дни работают четыре пункта на базе школ. Результаты экзаменов станут известны выпускникам не позднее 21 июля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя