Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Более миллиона туристов побывали в Ялте в первом полугодии
актуально в республике
Более миллиона туристов побывали в Ялте в первом полугодии
фото: пресс-служба администрации Ялты

Более миллиона туристов побывали в Ялте в первом полугодии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:28 02.07.2024

Ялта входит в высокий курортный сезон. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в средствах размещения (санаториях, пансионатах, гостиницах, отелях) бронь на июль около 80%.

В июне средняя заполняемость составила более 67%. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Всего же за первое полугодие Ялту посетило более миллиона туристов – больше половины всего турпотока в Крым, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

😎В Большой Ялте работает 194 официальных объекта размещения, на 38 тысяч койкомест.

Узнайте больше:  Севастополь: для избирателей работают «горячие линии» и цифровые сервисы

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.