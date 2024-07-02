Более миллиона туристов побывали в Ялте в первом полугодии

Ялта входит в высокий курортный сезон. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в средствах размещения (санаториях, пансионатах, гостиницах, отелях) бронь на июль около 80%.
В июне средняя заполняемость составила более 67%. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Всего же за первое полугодие Ялту посетило более миллиона туристов – больше половины всего турпотока в Крым, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
В Большой Ялте работает 194 официальных объекта размещения, на 38 тысяч койкомест.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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С тегами: Крым туристический