 Более одного миллиона грузовиков проехало по Крымскому мосту

Свыше одного миллиона грузовых автомобилей проехало по Крымскому мосту. Об этом сообщает Инфоцентр «Крымский мост». Напомним, автодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив была открыта для движения большегрузов с 1 октября 2018 года. Указывается, что пик трафика пришелся на июль прошлого года.

Более одного миллиона грузовых автомобилей проехало по Крымскому мосту за 16,5 месяца. Грузопоток в направлении Крыма на 4% превысил краснодарский. Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны была зафиксирована в июле 2019 года: 73,1 тысячи автомобилей за месяц. Суточный рекорд пришелся на 26 сентября 2019 года: 2 931 фура за 24 часа, – рассказали в Инфоцентре.

Грузоперевозки через Крымский мост обеспечивают бесперебойную поставку товаров с материка на полуостров и в обратном направлении. За 16,5 месяца транспортные компании сэкономили более 19,5 млрд. рублей. За один рейс на пароме (линия порт «Крым» – порт «Кавказ») нужно было заплатить 19,5 тысячи рублей за фуру. Проезд по Крымскому мосту – круглосуточный и бесплатный.