Более половины работ выполнено на автодороге «Красноперекопск – Симферополь»

Подрядная организация АО «ВАД» выполнила на 65% все запланированные строительно-монтажные работы на участке автодороги «Красноперекопск – Симферополь». Работы проводятся благодаря реализации регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодня специалисты уже закончили работы по фрезеровке старого покрытия и укладке второго слоя асфальтобетонного покрытия. Также скоро начнется асфальтирование 23 дорожных съездов, примыканий и пешеходных зон. На участке протяженностью 10 км будут обустроены 20 остановок общественного транспорта. Заключительным этапом станет нанесение дорожной термопластиковой разметки и установка соответствующих знаков, — сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

С полным перечнем ремонтируемых дорог в Крыму можно ознакомиться по ссылке .