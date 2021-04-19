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Более половины работ выполнено на автодороге «Красноперекопск – Симферополь»

Более половины работ выполнено на автодороге «Красноперекопск – Симферополь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:55 19.04.2021

Подрядная организация АО «ВАД» выполнила на 65% все запланированные строительно-монтажные работы на участке автодороги «Красноперекопск – Симферополь». Работы проводятся благодаря реализации регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодня специалисты уже закончили работы по фрезеровке старого покрытия и укладке второго слоя асфальтобетонного покрытия. Также скоро начнется асфальтирование 23 дорожных съездов, примыканий и пешеходных зон. На участке протяженностью 10 км будут обустроены 20 остановок общественного транспорта. Заключительным этапом станет нанесение дорожной термопластиковой разметки и установка соответствующих знаков, — сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

С полным перечнем ремонтируемых дорог в Крыму можно ознакомиться по ссылке.

Более половины работ выполнено на автодороге «Красноперекопск – Симферополь»

Более половины работ выполнено на автодороге «Красноперекопск – Симферополь»

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