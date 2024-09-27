Более пяти тысяч кустов хризантем украсят столицу Крыма

Специалисты МБУ «Горзеленхоз» приступили к высадке осенних цветов на городские клумбы. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бараненкова.

Цветы, высаженные сегодня, будут радовать жителей города своими яркими красками до первых заморозков. После зимнего сезона они будут заменены на тюльпаны и виолы. Всего будет высажено более пяти тысяч кустов хризантем на общественных территориях, включая кашпо вдоль центральных улиц крымской столицы и на клумбах в скверах Симферополя, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.