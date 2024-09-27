Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Более пяти тысяч кустов хризантем украсят столицу Крыма
актуально в республике
Более пяти тысяч кустов хризантем украсят столицу Крыма
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Более пяти тысяч кустов хризантем украсят столицу Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 21:11 27.09.2024

Специалисты МБУ «Горзеленхоз» приступили к высадке осенних цветов на городские клумбы. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бараненкова.

Цветы, высаженные сегодня, будут радовать жителей города своими яркими красками до первых заморозков. После зимнего сезона они будут заменены на тюльпаны и виолы. Всего будет высажено более пяти тысяч кустов хризантем на общественных территориях, включая кашпо вдоль центральных улиц крымской столицы и на клумбах в скверах Симферополя, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

 

Просмотры: 2 217

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.