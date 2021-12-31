Более пятисот писем пришло на почту Деда Мороза в Симферополе

Свыше пятисот писем пришло на почту Деда Мороза в симферопольском Детском парке. Отправлять письма доброму волшебнику в канун Нового года — это добрая и милая традиция, которая дарит капельку чуда и волшебства не только детям, но и взрослым. Каждый день в Детский парк приносили послания с заветными желаниями: приходили целыми семьями, целыми группами детских садов.

Все письма были бережно собраны помощниками Деда Мороза – сотрудниками МБУК «Парки столицы» и отправлены в резиденцию сказочного дедушки в Великий Устюг. По традиции добрый волшебник отвечает на письма с обратным почтовым адресом, но только в том случае, если письмо написано грамотно и уважительно.

Фото и материалы: МБУК «Парки столицы» .

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