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Более пятисот писем пришло на почту Деда Мороза в Симферополе

Более пятисот писем пришло на почту Деда Мороза в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:49 31.12.2021

Свыше пятисот писем пришло на почту Деда Мороза в симферопольском Детском парке. Отправлять письма доброму волшебнику в канун Нового года — это добрая и милая традиция, которая дарит капельку чуда и волшебства не только детям, но и взрослым. Каждый день в Детский парк приносили послания с заветными желаниями: приходили целыми семьями, целыми группами детских садов.

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Более пятисот писем пришло на почту Деда Мороза в Симферополе

Все письма были бережно собраны помощниками Деда Мороза – сотрудниками МБУК «Парки столицы» и отправлены в резиденцию сказочного дедушки в Великий Устюг. По традиции добрый волшебник отвечает на письма с обратным почтовым адресом, но только в том случае, если письмо написано грамотно и уважительно.

Более пятисот писем пришло на почту Деда Мороза в Симферополе

Фото и материалы: МБУК «Парки столицы».

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