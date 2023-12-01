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Более ста человек написали в КФУ «Казачий диктант»

Более ста человек написали в КФУ «Казачий диктант»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:58 01.12.2023

Крымский федеральный университет стал единственной очной площадкой в Республике Крым для проведения четвертой Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции «Казачий диктант – 2023». В неё приняли участие более ста студентов структурных подразделений вуза, а также учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ Крыма.

Участники проверили свои знания в области истории, культуры и традиций российского казачества. Они ответили на 20 вопросов онлайн-тестирования, связанных с выдающимися личностями казачества, а также особенностями культуры и быта казачьих обществ.

Сегодня мы вместе с «Казачьей сотней» университета и кадетскими классами школ Крыма, сидя «за одной партой», сделали ещё один шаг к возрождению казачества в современной истории. Уверен, что акция, которая сегодня впервые прошла в Крымском федеральном университете, станет важным шагом на пути к сохранению и развитию самобытной казачьей культуры и духовных ценностей российского казачества, а также к изучению истории, традиций, обычаев российского казачества среди молодежи, – цитирует пресс-служба вуза проректора по молодёжной политике КФУ им. В. И. Вернадского Сергея Елькина.

По итогам диктанта все зарегистрированные участники теста получают электронные сертификаты.

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Более ста человек написали в КФУ «Казачий диктант» Более ста человек написали в КФУ «Казачий диктант»

Напомним, Крымский федеральный университет является членом Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент. Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант – 2023» проходит в рамках реализации задач Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. Основными её целями является популяризация истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения страны.

источник: пресс-служба КФУ

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