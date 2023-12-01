Более ста человек написали в КФУ «Казачий диктант»

Крымский федеральный университет стал единственной очной площадкой в Республике Крым для проведения четвертой Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции «Казачий диктант – 2023». В неё приняли участие более ста студентов структурных подразделений вуза, а также учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ Крыма.

Участники проверили свои знания в области истории, культуры и традиций российского казачества. Они ответили на 20 вопросов онлайн-тестирования, связанных с выдающимися личностями казачества, а также особенностями культуры и быта казачьих обществ.

Сегодня мы вместе с «Казачьей сотней» университета и кадетскими классами школ Крыма, сидя «за одной партой», сделали ещё один шаг к возрождению казачества в современной истории. Уверен, что акция, которая сегодня впервые прошла в Крымском федеральном университете, станет важным шагом на пути к сохранению и развитию самобытной казачьей культуры и духовных ценностей российского казачества, а также к изучению истории, традиций, обычаев российского казачества среди молодежи, – цитирует пресс-служба вуза проректора по молодёжной политике КФУ им. В. И. Вернадского Сергея Елькина.

По итогам диктанта все зарегистрированные участники теста получают электронные сертификаты.

Напомним, Крымский федеральный университет является членом Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент. Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант – 2023» проходит в рамках реализации задач Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. Основными её целями является популяризация истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения страны.

источник: пресс-служба КФУ