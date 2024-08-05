Более ста крымских студентов работают проводниками пассажирских вагонов

На сегодняшний день в летний период транспортные перевозчики активно привлекают в качестве проводников пассажирских вагонов представителей Российских студенческих отрядов. На протяжении весеннего периода бойцы РСО проходят профессиональное обучение по данной специальности, а в летнее и осеннее время работают на пассажирских рейсах дальнего следования. За одно лето студенты могут побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Кисловодске, Адлере, Перми, Екатеринбурге, Казани, Омске и многих других городах нашей страны.

В 2024 году более ста крымских студотрядовцев приступили к работе проводниками. Работа в данном направлении студенческими отрядами Крыма началась в 2019 году, когда еще не было железнодорожного сообщения Крыма с материковой частью Российской Федерации. Крымские первопроходцы из студенческих отрядов проводников тогда трудоустраивались в Федеральную пассажирскую компанию и были привязаны к депо города Адлера. В последующем после начала работы Транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» крымские студотрядовцы уже были привязаны к депо города Симферополя и практически все свои рейсы с 2021 года осуществляют из столицы Республики Крым. С 2021 по 2024 год суммарно проводниками работали и работают 246 крымских студотрядовцев. В прошлом году на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов проводников пара проводников, представляющая команду Крымского регионального отделения РСО, вошла в десятку сильнейших в стране. Таким образом, студенческие отряды проводников Крыма растут не только количественно, но и качественно в своей работе.

Совсем недавно железнодорожным транспортом в Крым был перевезен 15-милионный пассажир и свой вклад в эту работу внесли и бойцы Российских студенческих отрядов, работающие проводниками. Многие ребята считают себя настоящими железнодорожниками и отмечают профессиональный праздник – День железнодорожника. Кто-то в последующем уходит работать уже в кадровый состав работников железнодорожного сообщения. Таковых у нас за последние пять лет уже 18 человек. Но каждый студент, который работал проводником, знает, насколько это тяжелый труд и с каким уважением нужно относится к труду своих коллег, — отмечает руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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