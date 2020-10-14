Более трёх десятков заболевших: COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 14 октября в Севастополе зарегистрировано 32 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – местные жители в возрасте от 34 лет до 81 года. 33 человека выписаны после выздоровления. Скончалась женщина в возрасте 62 лет. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1417 человек, — сообщили в пресс-службе Правительств Севастополя.

В настоящий момент в стационарах находится 348 человек. Выздоровели 944 человека, 42 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 298 человек, в городской больнице № 9 – 240. Под наблюдением по месту жительства – 406 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.