Более трёх тысяч крымских подростков будут работать этим летом

1 июня в Республике Крым дан старт трудовому сезону для трудовых отрядов подростков. Эти отряды объединяют школьников и обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений до 18 лет, желающих поработать в каникулярный период, в свободное от учебы время.

Трудовое законодательство РФ накладывает на работодателей ограничения при приеме на работу несовершеннолетних сотрудников. Более короткий рабочий день, ограничения по видам деятельности. Это обусловило, что многие работодатели стараются избегать возможности принимать на работу несовершеннолетних подростков. Однако, учитывая растущий дефицит сезонного персонала в сфере отдыха и гостеприимства, торговли и сфере услуг, а также в сельском хозяйстве, многие работодатели пересматривают свою позицию по приёму несовершеннолетних. Дополнительные стимулы для приёма на работу несовершеннолетних также обеспечиваются на законодательном уровне.

В этом году трудовые отряды подростков и трудовые отряды старшеклассников в Крыму объединяют более трех тысяч учащихся, большая часть из которых будет трудоустроена в летний период. Основные направления работы, где будут трудиться подростки, охватывают сферу оказания услуг, торговлю, анимационную деятельность в рамках детского оздоровления, а также сельское хозяйство. Кроме того подростки будут активно принимать участие в благоустройстве населённых пунктов и помогать педагогам в работе летних лагерей и лагерей труда и отдыха, действующих на базе школ. Это позволит школьникам получить свой первый официальный трудовой опыт.

За последнее время крымские трудовые отряды подростков активно развиваются как в трудовом добровольчестве, так и в реализации себя в трудовой деятельности в свободное от учебы время. Весной трудовые отряды подростков совместно со студотрядами отлично себя показали на благоустройстве памятников Великой Отечественной войны, уборке территорий братских захоронений, приведении в порядок скверов и парков Победы, внеся, тем самым, свой вклад в сохранение памяти о героической истории нашей страны. Багодаря трудовому добровольчеству школьники сплотились в трудовые коллективы, которые сейчас как никогда востребованы среди работодателей. Уверен, что своим трудом ТОПы с каждым годом будут вносить всё бОльший вклад в развитие Крыма и становление себя как настоящих патриотов и граждан своей страны! – отмечает руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.

В День защиты детей командирам трудовых отрядов подростков были вручены путёвки на трудовые объекты, где ребята будут работать в летний период. За последние три года это вручение становится хорошей, доброй традицией для школьников и коллежан, желающих поработать в летний период на благо Республики Крым.

В этом году мы уделяем особое внимание не только численному росту трудовых отрядов подростков и трудовых отрядов старшеклассников, но и качественной подготовке командных составов данных отрядов. В этом году впервые состоялась тематическая смена «Труд крут!» на базе Детского оздоровительного центра «Алые паруса», прошла школа подготовки командных составов трудовых отрядов подростков, которая позволила подготовить более ста командиров и комиссаров ТОПов для эффективный работы в летний период. Уверена, мы находимся только в начале пути, когда подростковый труд находит свое место в экономике региона и в экономике страны. Но желание ребят трудиться и зарабатывать — это главный показатель того, что это направление будет активно развиваться, – отмечает руководитель трудовых отрядов подростков в штабе Крымского регионального отделения РСО Арина Миронова.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»