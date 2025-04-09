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Более тысячи крымских студентов помогают плести сети для бойцов на фронте
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Более тысячи крымских студентов помогают плести сети для бойцов на фронте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:50 09.04.2025

Партию маскировочных сетей и строительной помощи Народный фронт передал бойцам войск ПВО, защищающим небо над Крыма. Сети помогли сплести студенты Крымского федерального университета в рамках проекта «Сеть жизни» при поддержке Росмолодежь гранта, всего к сетеплетению планируется вовлечь более 1000 студентов.

Наша крымская молодежь очень хочет помогать военнослужащим. Уже 2 месяца мы регулярно помогаем плести сети, к этому присоединяется все больше наших ребят, в общей сложности у нас будет задействовано более 1000 студентов!, — рассказала студентка КФУ им. В.И.Вернадского Эвелина Минина.

Сети плетут как для крымских бойцов на Запорожское и Херсонское направление, так и для защитников крымского неба, чтобы помочь сохранить позиции и жизни нашим бойцам войск ПВО. Последняя партия — специально для бойцов, сети вышли большого размера, чтобы укрыть нужную технику и позиции.

Большой привет студентам от нашего подразделения. Небо Крыма под надежной защиты, спасибо всем крымчанам, которые продолжают помогать нам, — отметил боец с позывным «Метель».

Уже в ближайшее время партии новых сетей отправятся вместе с гуманитарной миссией и новой защитов от дронов на Запорожское направление.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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