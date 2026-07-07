Более тысячи молодых специалистов выпустились из медицинских колледжей Минздрава Крыма

В Республике Крым состоялись торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам средних медицинских учебных заведений. В этом году Крымский медицинский колледж, Ялтинский медицинский колледж, Евпаторийский медицинский колледж и Керченский медицинский колледж им. Г. К. Петровой успешно окончили 1018 молодых специалистов.

Дипломы получили 610 специалистов по направлению «Сестринское дело», 205 — по направлению «Лечебное дело», 81 специалист по направлению «Фармация», 48 — по направлению «Акушерское дело» и 74 выпускника по направлению «Лабораторная диагностика».

Впереди у молодых людей важный и ответственный этап — прохождение первичной государственной аккредитации, которая подтвердит их готовность к самостоятельной медицинской и фармацевтической деятельности. После успешной сдачи экзаменов специалисты пополнят коллективы медучреждений региона. На первых рабочих местах начинающие медики будут трудиться под кураторством опытных коллег в рамках действующей программы наставничества.

источник: Министерство здравоохранения Крыма

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