Лето – счастливое время каникул. Дети целый год ждут, когда поедут на море, на дачу или к бабушке в деревню, когда можно целый день играть с друзьями, купаться и загорать, забыть об учителях в школе или воспитателях в детском саду. Но родители не могут оставаться столь же беззаботными, ведь надо сделать всё возможное, чтобы ребёнок хорошо отдохнул, набрался сил, а главное – избежал болезней. И это совсем непростая задача, особенно нынешним летом. С начала жаркого сезона медики отмечают быстрое распространение ротавируса – опасной инфекции, которую многие склонны недооценивать, воспринимая её как обычное кишечное расстройство. Но это ошибочное мнение. Ротавирус – серьёзная угроза здоровью. И, в первую очередь, здоровью детей. Давайте узнаем о нём побольше.

Как можно заразиться ротавирусом

Ротавирус – очень коварная инфекция. Хотя в большинстве случаев заражение происходит контактно-бытовым путём, через немытые руки, плохо вымытые фрукты и овощи, некипяченую воду и т.д., он также может передаваться и воздушно-капельным способом.

Для кого ротавирус представляет наибольшую опасность

В зоне риска, в первую очередь, дети, особенно маленькие, до 5 лет. Некоторые даже ошибочно считают ротавирус исключительно детской инфекцией, что неверно – заразиться могут и взрослые. Однако именно для детей с неокрепшим иммунитетом вирус наиболее опасен. Проникая в желудочно-кишечный тракт, ротавирус атакует слизистую оболочку, что приводит к проблемам с усвоением воды. Обезвоживание слабого детского организма из-за рвоты и диареи представляет серьёзную угрозу – детей гораздо чаще, чем взрослых, приходиться госпитализировать, чтобы избежать самых неблагоприятных последствий, вплоть до летального исхода.

Как защититься от ротавируса

Главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области, д.м.н., профессор Андрей Петрович Продеус уверен, что лучшей защитой от вируса является вакцинация. Однако вакцина от ротавируса пока ещё не включена в Национальный календарь профилактических прививок (это произойдёт в 2025 году), вакцинирование осуществляется на платной основе, в связи с чем этим методом, к сожалению, пока что пользуется очень ограниченное число людей. Если заражения избежать не удалось, то может помочь медикаментозное лечение – средства симптоматической терапии и противовирусные препараты. К ним, например, относится препарат умифеновир, более известный в нашей стране как Арбидол. Как сообщают «Аргументы и факты», Арбидол эффективно препятствует размножению вируса в организме, не ослабляет иммунитет, характеризуется высоким профилем безопасности и разрешён к применению у детей старше двух лет.

И, конечно, нельзя забывать о личной гигиене. Важно тщательно мыть руки, промывать горячей водой посуду, овощи и фрукты, регулярно протирать дверные ручки, детские игрушки, гаджеты, другие предметы общего пользования. Ни в коем случае не пить сырую воду, остерегаться водоёмов, где не разрешено купание. Следование этим простым правилам обеспечит здоровый отдых ребёнку и спокойствие родителям.

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