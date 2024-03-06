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Болгария отказала в помощи России по запросу о теракте на ском мосту
Фото: Росавтотранс

Болгария отказала в помощи России по запросу о теракте на Крымском мосту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 06.03.2024

Болгария по политическим мотивам отказала в правовой помощи России по запросу о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В октябре 2023 года из министерства юстиции Республики Болгарии поступило сообщение об отказе в правовой помощи по российскому запросу по уголовному делу о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту в связи с тем, что исполнение запроса «может нанести ущерб суверенитету Болгарии, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — При этом во внимание принято общее мнение, выраженное в марте 2022 года на заседании Совета по юстиции и внутренним делам Болгарии, согласно которому «действия России представляют собой настолько серьезное нарушение международного права и международных соглашений, что оправдывают выбор многих государств не рассматривать запросы России и Белоруссии о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам, оставляя за собой право решать их в каждом конкретном случае. 

Ранее в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что СК установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами.

СПРАВКА: Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

источник: ТАСС

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